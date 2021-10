Inter vs Juventus: tutte le statistiche del big match (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’Inter è la squadra che la Juventus ha battuto più volte in Serie A, in 85 occasioni, con 44 pareggi e 47 successi nerazzurri a completare il bilancio. L’Inter ha vinto l’ultima partita casalinga contro la Juventus e non arriva a due successi Interni consecutivi contro i bianconeri nella competizione dal 2010, quando sulla panchina nerazzurra c’era José Mourinho. L’Inter non perde due gare consecutive in Serie A da marzo 2020: curiosamente in quell’occasione i due KO furono contro Lazio e Juventus. La Juventus ha vinto le ultime quattro partite di campionato e in questo mini parziale ha recuperato cinque punti sull’Inter: i bianconeri non collezionano almeno cinque successi di fila in Serie A da luglio 2020 (striscia di sette con ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’è la squadra che laha battuto più volte in Serie A, in 85 occasioni, con 44 pareggi e 47 successi nerazzurri a completare il bilancio. L’ha vinto l’ultima partita casalinga contro lae non arriva a due successini consecutivi contro i bianconeri nella competizione dal 2010, quando sulla panchina nerazzurra c’era José Mourinho. L’non perde due gare consecutive in Serie A da marzo 2020: curiosamente in quell’occasione i due KO furono contro Lazio e. Laha vinto le ultime quattro partite di campionato e in questo mini parziale ha recuperato cinque punti sull’: i bianconeri non collezionano almeno cinque successi di fila in Serie A da luglio 2020 (striscia di sette con ...

