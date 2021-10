Iliad scatena l’ira dei vecchi clienti | stop al servizio

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)fa arrabbiare i: il gestore infatti ha dettoad undi cui usufruivano in molti. Tutti i dettagli Crescono sempre più gli utenti che decidono di abbonarsi adche perciò conquista continuamente terreno sul fronte della telefonia mobile. In questo mese di ottobre chiunque può attivare una ricaricabile molto conveniente come la Giga 120. Gli utenti che scelgono questa offerta potranno ricevere consumi senza limiti per telefonate e SMS con 120 Giga utili per navigare in internet. Inoltre il costo mensile è super vantaggioso, pari a 9,99 euro. Questa promozione è dunque quella tra le più gettonate del momento. Tuttavia c’è anche un lato negativo da prendere in considerazione. Molte persone infatti hanno notato che questa offerta ...