Half-Life 2 ottiene a sorpresa una corposa patch. Valve si prepara per l'arrivo di Steam Deck (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Half-Life 2 ha visto alcuni piccoli aggiornamenti nel corso degli anni. Ora tuttavia, prima dell'uscita di Steam Deck Valve ha voluto perfezionare il suo sparatutto con un importante aggiornamento, per adesso in beta, in modo che il gioco appaia più fluido non solo sul PC portatile ma anche su tutti i PC moderni. Sebbene non sia stato annunciato pubblicamente sulla pagina dello store del gioco, l'aggiornamento beta di Half-Life 2 è stato notato dallo YouTuber incentrato su Valve Tyler McVicker. L'aggiornamento presumibilmente include numerose correzioni di bug che sono rimaste irrisolte per anni, aumenta il limite FOV a 110 e regola l'interfaccia utente per supportare risoluzioni ultrawide.

