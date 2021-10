Flavia Pennetta sul trionfo a New York di Raducanu: “Ai miei tempi non sarebbe mai successo” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Flavia Pennetta non si è espressa in termini entusiastici sulla vittoria agli US Open di Emma Raducanu. La 18enne britannica lo scorso settembre ha firmato una delle più grandi imprese della storia del tennis trionfando a Flushing Meadows partendo dalle qualificazioni e senza perdere alcun set. Questo il commento dell’ex campionessa azzurra ai microfoni del Corriere della Sera: “Non mi piace quello che sta succedendo, c’è una fortissima discontinuità e secondo me non è una cosa buona per il mondo del tennis. Ai miei tempi non sarebbe mai accaduto che una ragazzina che partiva dalle qualificazioni, come appunto Emma a New York, avrebbe poi vinto gli Us Open. Di solito i grandi atleti tendono a fare la differenza in queste competizioni e vedendo questo penso ci sia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021)non si è espressa in termini entusiastici sulla vittoria agli US Open di Emma. La 18enne britannica lo scorso settembre ha firmato una delle più grandi imprese della storia del tennis trionfando a Flushing Meadows partendo dalle qualificazioni e senza perdere alcun set. Questo il commento dell’ex campionessa azzurra ai microfoni del Corriere della Sera: “Non mi piace quello che sta succedendo, c’è una fortissima discontinuità e secondo me non è una cosa buona per il mondo del tennis. Ainonmai accaduto che una ragazzina che partiva dalle qualificazioni, come appunto Emma a New, avrebbe poi vinto gli Us Open. Di solito i grandi atleti tendono a fare la differenza in queste competizioni e vedendo questo penso ci sia ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis, Flavia #Pennetta sul trionfo di Emma #Raducanu agli #USOpen: 'Ai miei tempi non sarebbe mai successo' - apicella57 : RT @federtennis: C'è tempo fino al 31 ottobre per votare online su - TennisWorldit : Flavia Pennetta: 'Ai miei tempi Emma Raducanu non avrebbe mai vinto uno Slam' - federtennis : C'è tempo fino al 31 ottobre per votare online su - NicoVaccari : Ho votato #JuanCarlosFerrero @flavia_pennetta e @AnaIvanovic per la @tennishallofame ! -