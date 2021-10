Extrapolations | la serie Apple sul cambiamento climatico con Maryl Streep

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) “” è la nuovatv sulannunciata da. Otto episodi, diretti da Scott Z. Burns, in cui verrà raccontata la grande sfida dell’uomo del XXI secolo e in che modo il mutamento del nostro pianeta influenzerà amore, fede, lavoro e famiglia. Un cast stellare con Meryl, Sienna Miller, Kit Harington, Tahar Rahim, Matthew Rhys, Daveed Diggs, Gemma Chan, David Schwimmer e Adarsh Gourav. La notizia arriva da cinematographe.it.: la grande sfida dell’umanità delin unatv marchiataFermare ilè sicuramente la sfida più grande per l’uomo del XXI secolo. ...

...Show e la comedy vincitrice dell'Emmy Ted Lasso ha annunciato che il premio Oscar Meryl Streep e il veterano de Il Trono di Spade Kit Harington saranno tra i protagonisti di...Inizia a formarsi il cast dellaantologicacreata da da Scott Z. Burns e dedicata al cambiamento climatico. Secondo quanto riportato da Variety , lache arriverà prossimamente su Apple TV+ ha già gran parte del cast. Tra gli attori protagonisti avremo Meryl Streep , Gemma Chan (Captain Marvel, The Eternals), David Schwimmer (...“Extrapolations” è la nuova serie tv sul cambiamento climatico annunciata da Apple. Otto episodi, diretti da Scott Z. Burns, in cui verrà raccontata la grande sfida dell’uomo del XXI secolo e in che ...Meryl Streep, Sienna Miller, Gemma Chan, David Schwimmer e Kit Harington combatteranno il cambiamento climatico in Extrapolations.