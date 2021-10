“Devi lasciare subito la scuola”. Amici 21, la concorrente messa fuori dal talent. Maria De Filippi è stata categorica (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuovo terremoto ad Amici 21. Dopo Inder un’altra concorrente viene messa fuori dal talent. La decisione è stata necessaria dopo che la ragazza ha di nuovo trasgredito le regole arrivando in ritardo alla prova costumi. La professoressa Lorella Cuccarini non avrebbe tollerato l’ennesima violazione. Una decisione che era nell’aria. La sua maglia era già stata sospesa dopo i ritardi delle settimane precedenti e un comportamento giudicato poco attento verso le lezioni e i suggerimenti dei professori. La cantante aveva minacciato di voler lasciare la scuola, dopo essere stata “incastrata” dai video che la produzione aveva mostrato in puntata. Parliamo di Flaza. Stando alle anticipazioni sulla sesta puntata, che andrà in ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nuovo terremoto ad21. Dopo Inder un’altravienedal. La decisione ènecessaria dopo che la ragazza ha di nuovo trasgredito le regole arrivando in ritardo alla prova costumi. La professoressa Lorella Cuccarini non avrebbe tollerato l’ennesima violazione. Una decisione che era nell’aria. La sua maglia era giàsospesa dopo i ritardi delle settimane precedenti e un comportamento giudicato poco attento verso le lezioni e i suggerimenti dei professori. La cantante aveva minacciato di volerla, dopo essere“incastrata” dai video che la produzione aveva mostrato in puntata. Parliamo di Flaza. Stando alle anticipazioni sulla sesta puntata, che andrà in ...

