(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nessuna resa dei conti, come qualcuno aveva pur sperato. E, a guardar bene, neppure uno di quei vertici dove si dispensano sorrisi nascondendo i coltelli. È stato, infatti, soprattutto un «incontro cordiale», quello terminato poco fa a Villa Grande, residenza romana di Silvio Berlusconi. Con lui Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un pranzo di lavoro, com’è nella tradizione del, nel corso del quale i tresi sono confrontati per oltre un’ora. Al centro del colloquio, i temi e le criticità emerse durante la campagna elettorale amministrativa. Il primo a lasciare Villa Grande, intorno alle 15, è stato il capo leghista. Pochi minuti dopo è stata la volta delladi FdI, che si è intrattenuta per un supplemento di riflessione con il fondatore di Forza Italia. Meloni, Berlusconi e Salvini: «Da ora incontri ...

Advertising

SecolodItalia1 : Centrodestra, concluso il vertice. I leader: «Avanti insieme, a partire dal Quirinale» - federico_bosco : Si è concluso l'incontro dei tre leader del centro-destra, nel comunicato troviamo «i leader del centrodestra hanno… - Ele13121 : RT @SilvyTricot3: E dopo la Merlino che ha concluso la campagna elettorale leccando il culo a Veltroni,l'altra sguattera del PD la termina… - SilvyTricot3 : E dopo la Merlino che ha concluso la campagna elettorale leccando il culo a Veltroni,l'altra sguattera del PD la te… - camcomroma : Si è concluso presso la Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma l'incontro con il candidato si… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra concluso

Si èil vertice a Villa Grande tra Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. I tre leader delsi sono visti all'ora di pranzo nella residenza romana del presidente di Forza ..."Oggi non c'è più alcuna restrizione, non esiste mascherina, tutto aperto, non c'è distanziamento, forse hanno corso troppo", ha. Il risiko del Quirinale alle porte: come ilha ...Un colloquio organizzato dopo le consultazioni con Mario Draghi, per dar vita all'asse di centrodestra di governo, preso atto del no di Giorgia Meloni al governo guidato dall'ex capo della Bce Nella d ...Toti e la disfatta del centrodestra: 'Abbiamo perso perché non siamo in sintonia con chi vuole ripartire' di Luigi Pastore. Il governatore della Liguria: 'Sbagliato inseguire le piazze su vaccini e Gr ...