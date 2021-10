Campania, 406 positivi e tasso all’1,7%, aumentano i ricoveri (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In base al bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione Campania, i positivi del giorno, in Campania, sono 406, calcolati su un totale di 23.637 test effettuati. Si conta 1 vittima nelle ultime 48 ore. Il tasso è all’1,7% (ieri era allo 0,6%). Per quanto riguarda la situazione dei posti letto, si registra un aumento dei ricoveri. Ci sono infatti 21 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 17) e 183 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 180). Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 183 (*) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In base al bollettino quotidiano dell’Unità di Crisi della Regione, idel giorno, in, sono 406, calcolati su un totale di 23.637 test effettuati. Si conta 1 vittima nelle ultime 48 ore. Il,7% (ieri era allo 0,6%). Per quanto riguarda la situazione dei posti letto, si registra un aumento dei. Ci sono infatti 21 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 17) e 183 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 180). Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 21 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*) Posti letto di degenza occupati: 183 (*) Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

