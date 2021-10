Call of Duty Warzone – The Haunting: info e data per l’evento di Halloween che tutti aspettiamo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Call of Duty si accoda alla serie di titoli che, come ogni anno, festeggeranno a dovere l’evento più spaventoso dell’anno: Halloween. Insieme allo sparatutto di Infinity Ward, Treyarch e Raven Software, anche APEX Legends sarà tra i protagonisti dei videogiochi “a tema” per il periodo. Call of Duty Warzone – The HauntingIl battle-royal free-to-play di Activision si accoda alla schiera di titoli – rigorosamente gratuiti – che presenteranno alcune interessanti novità a tema Halloween. Si avvicina il giorno più spaventoso del calendario e, come ogni anno, anche nel 2021 non mancheranno eventi a tema ricchi di contenuti esclusivi e non solo. Warzone entra così, insieme ad APEX Legends, nella schiera dei videogiochi “in ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)ofsi accoda alla serie di titoli che, come ogni anno, festeggeranno a doverepiù spaventoso dell’anno:. Insieme allo sparatutto di Infinity Ward, Treyarch e Raven Software, anche APEX Legends sarà tra i protagonisti dei videogiochi “a tema” per il periodo.of– TheIl battle-royal free-to-play di Activision si accoda alla schiera di titoli – rigorosamente gratuiti – che presenteranno alcune interessanti novità a tema. Si avvicina il giorno più spaventoso del calendario e, come ogni anno, anche nel 2021 non mancheranno eventi a tema ricchi di contenuti esclusivi e non solo.entra così, insieme ad APEX Legends, nella schiera dei videogiochi “in ...

Advertising

InakiTtv : RT @rincondelpeta: ¿Vale la Pena Comprar Call Of Duty Vanguard? - svarioken : ?? Amazon, COD. ?? Warehouse, Nintendo Switch - Blu/Rosso Neon, 213,60€. • - Avenger74208 : @borisbarrera @kavezeta_uc_mfc @mao3000000 Call of Duty con truco de armamento infinito - callisto02 : @DavidPuente @RadioSavana @Telequattro Buttare il pallone in tribuna per aver rubato le riprese non ti fa onore ma… - GamingTalker : Call of Duty Mobile, la Stagione 9 inizia il 21 ottobre -