La Joventut rifila un 'trentello' alla Dolomiti Energia Non a caso la città catalana è ribattezzata 'capitale europea del basket': denominazione sostenuta da fior di titoli, quattro scudetti, otto Coppe del Re, due Supercoppe spagnole ma soprattutto un ...

Basket, coppe: Treviso corsara ad Atene. Trento crolla contro Badalona Quotidiano.net Basket, coppe: Treviso corsara ad Atene. Trento crolla contro Badalona Bologna, 19 ottobre 2021 – Secondo successo in altrettante gare di regular season della Basketball Champions League FIBA per la Nutribullet Treviso che, dopo aver mandato al tappeto il VEF Riga, ha sb ...

Nutribullet ad Atene: fascino e punti pesanti «Noi gagliardi, lotteremo su ogni possesso» Coach Menetti carica i suoi per la prima trasferta della storia europea di TvB: servono le triple di Dimsa e i rimbalzi di Sims ...

