Automotive in sofferenza per la carenza di micro-chip Conferenza Ecg | proposte per superare la crisi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il settore della logistica dei veicoli ha registrato un’affluenza record allaannuale di Ecg tenutasi a Bruxelles il 14 e 15 ottobre. Laè stata la prima opportunità per più di 300 delegati di riunirsi dopo due anni per discutere le attuali criticità che interessano il settore. Nel meeting con i rappresentanti dell’industria automobilistica, tenutosi prima della, ci si è concentrati sull’impatto devastante che ladista avendo sul settore. Sono poche le speranze di una rapida soluzione allae molti dei produttori di veicoli si aspettano che questa durerà almeno un altro anno. Il presidente di Ecg Wolfgang Göbel, ha presentato in entrambe le sessioni un piano d’azione suddiviso in 5 fasi per salvaguardare il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Automotive sofferenza

Il Denaro

Ma con il settorein forte, il Governo con una mossa a sorpresa ha deciso di sfruttare lo strumento del decreto fiscale per stanziare subito 100 milioni di euro . Le nuove ...'Oggi il tavoloera convocato per discutere specificamente le tematiche relative al ... Il Governo dovrebbe intervenire immediatamente per alleviare ladi lavoratori e imprese, ...Con l'esaurimento degli incentivi per le elettriche e le Plug-in, si pensava che si sarebbe dovuto attendere la prossima Legge di Bilancio per un nuovo stanziamento di fondi. Negli ultimi giorni, inol ...Oggi il tavolo automotive era convocato per discutere specificamente le tematiche del mercato, vale a dire le questioni sul lato della domanda ...