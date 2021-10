Ascolti TV | Martedì 19 Ottobre 2021 La Champions vince con il 18 4% | Tutta Colpa della Fata Morgana deve accontentarsi del 16 1%

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)Morgan Nella serata di ieri,19, su Rai1 per il ciclo Purchè Finisca Beneha appassionato 3.469.000 spettatori pari al 16.1%. Su Canale 5 l’incontro diLeague Porto-Milan ha raccolto davanti al video 4.343.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Rai2 A un Metro da Te ha interessato 769.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Le Iene, con Elisabetta Canalis e Nicola Savino, ha intrattenuto 1.337.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Carta Bianca ha raccolto davanti al video 907.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 862.000 ...

Mattiabuonocore : Ascolti TV | La Champions vince con il 18.4%, Tutta Colpa della Fata Morgana deve accontentarsi del 16.1% - davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 19 Ottobre 2021. La Champions vince con il 18.4%, Tutta Colpa della Fata Morgana deve accont… - fabiofabbretti : La Champions su Canale 5 non sfonda (#PortoMilan 18.4% di share), tiene botta #TuttaColpaDellaFataMorgana (16.1%).… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 19 ottobre 2021: Porto-Milan, Tutta colpa della Fata Morgana, Le Iene, Dimartedì, Matrimonio a P…

Tv19 ottobre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane.