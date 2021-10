(Di giovedì 21 ottobre 2021) Francescoha denunciatoper il pugno in faccia preso “senza motivo” e all’improvviso la sera del 16 ottobre al St. Regis Hotel di Roma. Ora are è, papà di Francesco: “pugnouccidere mio… Cari amici, avrete tutti saputo dell’incresciosa vicenda che ha visto mioFrancesco subire l’immotivata violenza di. Sinora ho preferito tacere, in merito; e certo non oso fare prediche”. Inizia così il lungo post pubblicato su Instagram dal frontman dei Pooh. “Però, anche e soprattutto da padre, sento il dovere di condividere con voi un ragionamento che credo necessario, e che anche pugili professionisti hanno già esposto ai media – ...

Corriere : Francesco Facchinetti preso a pugni da Conor McGregor: «Aggredito senza un motivo» - sportface2016 : +++Francesco #Facchinetti shock: 'Stanotte Conor #McGregor mi ha tirato un pugno e mi ha spaccato il labbro, ho deciso di denunciarlo'+++ - fanpage : Conor McGregor ha aggredito Francesco Facchinetti. È una notizia che sembra uscita direttamente da 'Ai confini dell… - FQMagazineit : Conor McGregor, parla Roby Facchinetti: “Mio figlio poteva morire. Fermate quel signore per favore” - infoitcultura : Conor McGregor distrutto a Roma, è morto il suo cane Hugo: “Hai reso la mia vita migliore” -

Da una parte, l' aggressione a Francesco Facchinetti, dall'altra le lacrime per la morte del suo cane . Il campione irlandese di MMAsi è detto distrutto dal dolore per la morte del suo cane Hugo. Ironia della sorte, anche il dj Facchinetti ha perso il suo amico a quattro zampe Ardi qualche giorno fa, dopo 15 anni. ...ha annunciato su Instagram di averte il cuore spezzato per la morte del suo cane Hugo, il suo amico più fedele. Argomenti trattati Lutto per, morto il cane Hugo: il ...E anche il lottatore ha scelto il social per dire addio a Hugo: “Ho il cuore spezzato”, ha scritto. La denuncia di Francesco Facchinetti per Conor McGregor è arrivata dopo i fatti della sera del 16 ot ...Facchinetti si è poi appellato al lussuoso albergo romano in cui si trovava McGregor insieme ad altri partecipanti alla festa affinchè diffondesse le immagini delle telecamere Anche le sue stories son ...