Alexei Navalny ha vinto il Premio Sakharov 2021 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il leader della Alexei Navalny ha vinto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Il presidente dell’Eurocamera, David Sassoli ha spiegato su Twitter la motivazione: «Ha combattuto instancabilmente contro la corruzione del regime di Vladimir Putin. Questo gli è costato la libertà e quasi la vita. Il Premio di oggi riconosce il suo immenso coraggio e ribadiamo il nostro appello per il suo rilascio immediato». Il leader dell’opposizione al regime di Putin sta morendo in carcere, dopo essere scampato per miracolo al tentativo di assassinio con il veleno Novichok, e dopo essere tornato in patria per sfidare il satrapo del Cremlino. Putin lo ha fatto arrestare all’aeroporto di Mosca, facendo eseguire una sentenza farsa per un reato inventato dai suoi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il leader dellahailSacharov per la libertà di pensiero, assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. Il presidente dell’Eurocamera, David Sassoli ha spiegato su Twitter la motivazione: «Ha combattuto instancabilmente contro la corruzione del regime di Vladimir Putin. Questo gli è costato la libertà e quasi la vita. Ildi oggi riconosce il suo immenso coraggio e ribadiamo il nostro appello per il suo rilascio immediato». Il leader dell’opposizione al regime di Putin sta morendo in carcere, dopo essere scampato per miracolo al tentativo di assassinio con il veleno Novichok, e dopo essere tornato in patria per sfidare il satrapo del Cremlino. Putin lo ha fatto arrestare all’aeroporto di Mosca, facendo eseguire una sentenza farsa per un reato inventato dai suoi ...

