Aereo pieno di passeggeri esplode e si schianta al suolo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un velivolo con a bordo 19 persone questa mattina è caduto mentre cercava di decollare dallo Houston Executive Airport, in Texas. passeggeri ed equipaggio sono riusciti a salvarsi dall'incidente Aereo avvenuto nella contea di Waller Trey Duhon, in Texas.A informare la cittadinanza dell'accaduto è stato il giudice della contea su Facebook. «Stando alle informazioni pervenute finora l'Aereo non avrebbe raggiunto la quota alla fine della pista e poco dopo la zona del Morton Road si sarebbe schianato a nord dell'aeroporto, prendendo fuoco», ha spiegato il giudice. L'ufficio di gestione delle emergenze della contea ha twittato sull'incidente confermando che si è trattato di un «Aereo in partenza dall'aeroporto in direzione nord». Anche alcuni soccorritori, immediatamente sopraggiunti sul luogo ...

