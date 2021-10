Aereo cade subito dopo il decollo, precipita al suolo e prende fuoco: salvi tutti i passeggeri. Paura in Texas (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un Aereo è precipitato nella contea di Waller, in Texas pochi istanti dopo il decollo dallo Houston Executive Airport. Il velivolo si sarebbe schiantato contro la recinzione dell’aeroporto, cadendo e prendendo fuoco pochi metri più in là. Il mezzo avrebbe potuto trasportare 130 persone, ma pare che a bordo ne fossero presenti soltanto 21. Aereo precipita in Texas poco dopo il decollo e prende fuoco Era diretto a Boston l’Aereo che ieri mattina si è schiantato poco dopo la partenza all’aeroporto di Houston, colpendo la recinzione e esplodendo in fiamme. La Cnn ha riportato la vicenda, riferendo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Unto nella contea di Waller, inpochi istantiildallo Houston Executive Airport. Il velivolo si sarebbe schiantato contro la recinzione dell’aeroporto,ndo endopochi metri più in là. Il mezzo avrebbe potuto trasportare 130 persone, ma pare che a bordo ne fossero presenti soltanto 21.inpocoilEra diretto a Boston l’che ieri mattina si è schiantato pocola partenza all’aeroporto di Houston, colpendo la recinzione e esplodendo in fiamme. La Cnn ha riportato la vicenda, riferendo ...

