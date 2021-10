Zenit-Juventus, Semak: “Juventus una macchina da risultati, ma noi vogliamo punti” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il match contro la Juventus L’allenatore dello Zenit San Pietroburgo, Sergej Semak, ha parlato del match di domani contro la Juventus, in conferenza stampa, raccontando anche i pregi dei bianconeri: LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, nuove sirene estere per Chiesa e De Ligt “Non so dire se la gara con la Juventus sarà più o meno complicata rispetto a quella contro il Chelsea. Difficile lo sarà sicuramente, perché i bianconeri raggiungono sempre il risultato. Loro, poi, sono bravi in attacco e prestano molta attenzione alla fase difensiva, rendendosi pericolosi nelle ripartenze. L’aspetto principale della Juve è che è una macchina da risultati, ma sicuramente noi proveremo a ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Il match contro laL’allenatore delloSan Pietroburgo, Sergej, ha parlato del match di domani contro la, in conferenza stampa, raccontando anche i pregi dei bianconeri: LEGGI ANCHE: Calciomercato, nuove sirene estere per Chiesa e De Ligt “Non so dire se la gara con lasarà più o meno complicata rispetto a quella contro il Chelsea. Difficile lo sarà sicuramente, perché i bianconeri raggiungono sempre il risultato. Loro, poi, sono bravi in attacco e prestano molta attenzione alla fase difensiva, rendendosi pericolosi nelle ripartenze. L’aspetto principale della Juve è che è unada, ma sicuramente noi proveremo a ...

GiovaAlbanese : Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - juventusfc : Meno uno ? La gallery ?? dei bianconeri in campo verso #ZenitJuve! ?? #JuveUCL - IRebell05 : RT @GiovaAlbanese: Il piano A di #Allegri per la difesa della #Juventus contro lo Zenit è #Bonucci-#Rugani. - TUTTOJUVE_COM : Champions League, Zenit-Juventus: Kean dopo la Roma cerca il bis, in quota anche il gol di Morata -