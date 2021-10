Wanda Nara e Icardi, tutta una farsa? Ecco il dubbio (Di martedì 19 ottobre 2021) Ecco le evoluzioni sulla rottura di Wanda Nara e Mauro Icardi, e il presunto tradimento dell’attaccante del PSG. Lei aveva assunto un investigatore per tenerlo d’occhio. Secondo i gossip in queste ultime ore ci sarebbe aria di rottura tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Ad iniziare queste voci sarebbe stata una storia postata proprio da Wanda nella quale si vedeva la sua mano e sotto la scritta in spagnolo: “Mi piace la mia mano senza anello” La causa di questa “frecciatina” verso il suo fidanzato Icardi, sarebbe da riferirsi al presunto tradimento dell’attaccante del PSG. Il calciatore infatti sarebbe stato seguito da un investigatore privato ingaggiato dalla moglie che avrebbe hackerato il suo cellulare per ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021)le evoluzioni sulla rottura die Mauro, e il presunto tradimento dell’attaccante del PSG. Lei aveva assunto un investigatore per tenerlo d’occhio. Secondo i gossip in queste ultime ore ci sarebbe aria di rottura tra Mauro. Ad iniziare queste voci sarebbe stata una storia postata proprio danella quale si vedeva la sua mano e sotto la scritta in spagnolo: “Mi piace la mia mano senza anello” La causa di questa “frecciatina” verso il suo fidanzato, sarebbe da riferirsi al presunto tradimento dell’attaccante del PSG. Il calciatore infatti sarebbe stato seguito da un investigatore privato ingaggiato dalla moglie che avrebbe hackerato il suo cellulare per ...

Advertising

Gazzetta_it : Dall’Argentina: Wanda-Icardi verso il divorzio. Lei aveva assunto un investigatore per seguire Mauro - Gazzetta_it : 'Vorrei incontrarti in discoteca': il messaggio diretto a Icardi scoperto da Wanda Nara - sportmediaset : Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - vojdcesaree : RT @manidaneonato: de paul ha tradito la moglie con la stessa ragazza con cui icardi ha tradito wanda nara, cinema altissimo in sti giorni - AleGobbo87 : RT @manidaneonato: de paul ha tradito la moglie con la stessa ragazza con cui icardi ha tradito wanda nara, cinema altissimo in sti giorni -