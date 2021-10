Vanity Fair | Digital is the New Green

(Di martedì 19 ottobre 2021) Offrire ai lettori e alla community distorie e notizieper tracciare, insieme, percorsi inediti verso un futuro migliore. È lo spirito che anima il nuovo numero del magazine, in edicola da domani 20 ottobre, dedicato al formidabile slancio che l'innovazione può offrire alla Rivoluzione Verde. Perché – come recita il titolo di questa uscita speciale –is the Newe la tecnologia e la sostenibilità stanno dando vita a un'alleanza vincente, destinata a riscrivere in meglio i termini della nostra esistenza. «Riguardo alla sostenibilità vorremmo essere pragmatici. E forse anche ottimisti», spiega il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale. «Troppo spesso, infatti, ci si ferma solo agli slogan e alle invettive. E gli slogan e le invettive ottengono solamente sdegno, ...

Kate Brandt ha 36 anni, lavora per Google come responsabile della sostenibilità e ama trovare soluzioni pratiche a problemi complicati. Il suo incarico non è facile, ma lei crede profondamente che per ...In un numero speciale, Vanity Fair racconta come le nuove tecnologie possono aiutarci a costruire un mondo davvero fondato sulla sostenibilità. Dall'impegno dei colossi di Internet ai giovani influenc ...