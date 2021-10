Va a fuoco la guaina sopra il tetto del capannone | allarme a Villa Santina

Advertising

AmirZoref : RT @Giorgio51589046: Rinunciò al fuoco - in tempi che sciamavano come lingue sulla guaina del mondo - ed ebbe StaSi osservandoSi. Ogni po… - Giorgio51589046 : Rinunciò al fuoco - in tempi che sciamavano come lingue sulla guaina del mondo - ed ebbe StaSi osservandoSi. Ogni… -

Ultime Notizie dalla rete : fuoco guaina

Friuli Oggi

Stavano lavorando sul tetto di un capannone in via Divisione Julia a Villa Santina, questo pomeriggio, intorno alle 16, quando lache stavano stendendo ha preso improvvisamente. Così è ...... tra cui via Laviano, mentre via Passionisti è stata chiusa per unavolata da un palazzo. ... con i vigili delche stanno cercando di far scendere con delle pompe il livello. Una frana è ...di Lucia Gentili Allagamenti e infiltrazioni, oltre a rami caduti e tombini ostruiti dalle foglie, in provincia. Ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti, per diversi interventi – al ...SAN GIOVANNI LA PUNTA - Continuano i controlli su tutte le zone colpite dal maltempo che si è abbattuto ieri su tutta la Sicilia, in modo particolare sul ...