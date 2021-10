U&D | Ida ha baciato lui in esterna | ecco chi è il cavaliere

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nonostante l’apparente delusione, sembra che alla fine Ida Platano abbia già dimenticato Marcello.con chi. Ida ha già dimenticato Marcello –con chiAll’inizio di questa stagione di Uomini e Donne, sembrava che Ida Platano fosse davvero decisa a trovare la serenità e l’amore al fianco di un uomo. Tuttavia, sembra che i buoni propositi della dama bresciana non siano durati a lungo: la sua prima frequentazione con la new entry – Marcello – si è rivelata un vero e proprio fallimento. Quella che all’inizio sembrava essere una vera favola, si è trasformata via via in un incubo, costituito da discussioni continue. Ilha cominciato a lamentare gli stessi comportamenti che, a suo tempo, aveva segnalato anche Riccardo Guarnieri, relativi alle eccessive pretese della dama nei confronti degli uomini. I ...

Advertising

GassmanGassmann : Guardando su @SkyArte Il doc - Franco Cerri “L’uomo in B bemolle”…. Ma avete capito chi abbiamo perso? S U B L I M… - OfficialUSS1919 : ??L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Fabrizi… - PFF_College : Oregon: Uniform U ?? ?? @oregonfootball - Emmepi50926579 : RT @GuidoDeMartini: ???? POLONIA ???? IL PREMIER AVVERTE U.E. «Non minacciate e terrorizzate il mio Paese». - bennifrusone : RT @cvroljnx: vai fratello di thanos salva l’ emme ci u per noi comuni mortali!1!!1! -

Ultime Notizie dalla rete : U&D Ida

il Resto del Carlino

Commenta per primo Di seguito il report del Monza : Allenamento pomeridiano a Monzello per i biancorossi, in preparazione del prossimo impegno di campionato, sabato contro il Cittadella all'- Power Stadium. Alle 15 via alla seduta col lavoro sulla forza in palestra. Poi tutti in campo per torelli e attivazione motoria. A seguire esercitazioni tecniche e tattica, con focus sulla ...Un momento speciale prima di Monza - Cittadella di Serie B, in programma sabato 23 ottobre all'- Power Stadium di viale Stucchi, tinto dal biancorosso del club e dall'azzurro dell'Italia. Il protagonista è il calciatore Matteo Pessina, che dal vivaio biancorosso aveva esordito in Lega Pro nel ...Salvatore Castorina è un fiume in piena. Nei suoi verbali pubblicati in esclusiva sul Mensile S ci sono anche i segreti di alcuni scontri dovuti al controllo dello smercio di droga a Catania. La pm Ti ...RICCIONE (ITALPRESS) - E' calato oggi il sipario sul 57° Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" - Trofeo Kinder Joy of Moving, che si è chiuso oggi con ...