Torino, il neo sindaco Stefano Lo Russo è chiamato a una prova dura (Di martedì 19 ottobre 2021) Previsioni rispettate a Torino: vince il candidato del centrosinistra Stefano Lo Russo con 169mila voti (il 59%), quasi 30mila in più rispetto al primo turno (erano 29mila quelli della candidata M5S arrivata terza), e 30mila circa in meno di Chiara Appendino al ballottaggio di cinque anni fa (lei ne aveva ottenuti 202mila). Complice l’astensionismo generalizzato che anche a Torino ha colpito duro, il neosindaco Lo Russo è stato votato dal 25,5% degli aventi diritto al voto, un torinese su quattro. Trova una città definita ora imbalsamata, ora dormiente, da tanti in declino, perciò è chiamato a una prova dura che comincerà proprio dal primo atto: la nomina della Giunta. La sua vittoria è figlia anche della marea di voti di preferenza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Previsioni rispettate a: vince il candidato del centrosinistraLocon 169mila voti (il 59%), quasi 30mila in più rispetto al primo turno (erano 29mila quelli della candidata M5S arrivata terza), e 30mila circa in meno di Chiara Appendino al ballottaggio di cinque anni fa (lei ne aveva ottenuti 202mila). Complice l’astensionismo generalizzato che anche aha colpito duro, il neoLoè stato votato dal 25,5% degli aventi diritto al voto, un torinese su quattro. Trova una città definita ora imbalsamata, ora dormiente, da tanti in declino, perciò èa unache comincerà proprio dal primo atto: la nomina della Giunta. La sua vittoria è figlia anche della marea di voti di preferenza ...

serracchiani : Congratulazioni di cuore ai neo eletti sindaci: @gualtierieurope a #Roma e @lorusso_stefano a #Torino. Due vittori… - valeriafedeli : Congratulazioni ai neo sindaci di Roma e Torino @gualtierieurope e @lorusso_stefano. Vittorie fondamentali per il g… - fattoquotidiano : Elezioni 2021, il neo-eletto Lo Russo: “Pd ha accolto l’autonomia di Torino. Alleanza con M5s? Mi occupo della citt… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: #STEFANOLORUSSO 'Trova una città definita ora imbalsamata, ora dormiente, da tanti in declino...' @turigliatto #Torino ht… - ilfattoblog : #STEFANOLORUSSO 'Trova una città definita ora imbalsamata, ora dormiente, da tanti in declino...' @turigliatto… -