The Last of Us di HBO in nuove immagini e video dal set (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo show televisivo The Last of Us di HBO sta attualmente continuando le riprese in Canada. Di recente, molti video e immagini dal set sono stati pubblicati sui social media, documentando il processo delle riprese e mostrando Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo show televisivo Theof Us di HBO sta attualmente continuando le riprese in Canada. Di recente, moltidal set sono stati pubblicati sui social media, documentando il processo delle riprese e mostrando Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie. Leggi altro...

Advertising

HugoDaniel_23 : RT @AdrianVCF_: The Last Dance. Fernando Alonso & Flavio Briatore. 2022. - Joseteee98 : RT @AdrianVCF_: The Last Dance. Fernando Alonso & Flavio Briatore. 2022. - intomyhood : last selfie is you on the outside. last saved meme is you on the inside. e perché è così vero… - TataChips86 : Leggendo commenti qua e la di The Last Duel non parlo di quelli a cui è arrivato il messaggio sia uomini e donne pe… - rcerezo18 : RT @AdrianVCF_: The Last Dance. Fernando Alonso & Flavio Briatore. 2022. -