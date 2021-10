Tentano truffa alle Poste Arrestati un 70enne e un 30enne

(Di martedì 19 ottobre 2021) Gli agenti della Squadra Mobile, con il loro tempestivo intervento, hanno scongiurato unache si stava compiendo ad opera di due uomini in un Ufficio Postale del capoluogo. Le indagini sono partite qualche giorno fa, quando la direttrice di una filiale delladel centro città hartato i poliziotti della Squadra Mobile perché, insospettita dalla richiesta di due uomini, presentatisi come nonno e nipote, che volevano aprire un nuovo conto corrente sul quale poi trasferire circa 300mila euro tra contanti e titoli depositati nella filiale di una cittadina toscana intestati proprio all’anziano signore. Gli investigatori hanno così iniziato una serie di appostamenti, fingendosi anche clienti dell’ufficio postale ed hanno riconosciuto senza ombra di dubbio l’anziano signore, che si spacciava per il titolare del conto ...

