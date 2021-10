Tennis, Andy Murray sull’esplosione di Norrie: “La sua stagione è ancor più impressionante del titolo a Indian Wells” (Di martedì 19 ottobre 2021) Cameron Norrie è indubbiamente una delle grandi rivelazioni del 2021 per il circuito ATP, ma il trionfo di domenica scorsa al Masters 1000 di Indian Wells lo ha proiettato in una nuova dimensione e, già in questo finale di stagione, potrà mettere nel mirino addirittura la qualificazione per le Finals di Torino (è 10° nella Race, alle spalle dell’infortunato Rafa Nadal). L’esplosione del 26enne britannico ha colpito anche il connazionale Andy Murray, che ha parlato di lui durante la conferenza stampa di presentazione del torneo 250 di Anversa. “Mentirei se dicessi che l’avevo previsto, per essere onesti. Tuttavia ho trascorso una discreta quantità di tempo con lui e mi sono allenato molte volte insieme. È un ragazzo che lavora duramente. Penso che sia un ottimo esempio non solo per i ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Cameronè indubbiamente una delle grandi rivelazioni del 2021 per il circuito ATP, ma il trionfo di domenica scorsa al Masters 1000 dilo ha proiettato in una nuova dimensione e, già in questo finale di, potrà mettere nel mirino addirittura la qualificazione per le Finals di Torino (è 10° nella Race, alle spalle dell’infortunato Rafa Nadal). L’esplosione del 26enne britannico ha colpito anche il connazionale, che ha parlato di lui durante la conferenza stampa di presentazione del torneo 250 di Anversa. “Mentirei se dicessi che l’avevo previsto, per essere onesti. Tuttavia ho trascorso una discreta quantità di tempo con lui e mi sono allenato molte volte insieme. È un ragazzo che lavora duramente. Penso che sia un ottimo esempio non solo per i ...

