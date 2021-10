Sport in tv oggi (martedì 19 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di martedì 19 ottobre 2021) oggi, martedì 19 ottobre, ci apprestiamo a vivere una giornata abbastanza interessante per quanto riguarda le coppe europee di calcio e basket, in cui saranno protagoniste diverse squadre italiane. Fari puntati anche sul derby azzurro di tennis ad Anversa tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, oltre alla seconda giornata dei Campionati Mondiali di ginnastica artistica. Sport IN TV oggi: orari E programma martedì 19 ottobre martedì 19 ottobre: 02.45 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili, Ottava suddivisione: Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia – Nessuna copertura tv e/o streaming. 04.15 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021)19, ci apprestiamo a vivere una giornata abbastanza interessante per quanto riguarda le coppe europee di calcio e basket, in cui saranno protagoniste diverse squadre italiane. Fari puntati anche sul derby azzurro di tennis ad Anversa tra Lorenzo Musetti e Gianluca Mager, oltre alla seconda giornata dei Campionati Mondiali di ginnastica artistica.IN TV1919: 02.45 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili, Ottava suddivisione: Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia – Nessuna copertura tv e/o. 04.15 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili, ...

