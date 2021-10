Riforme | in pensione quota 100 Allo studio nuove proposte

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si torna a parlare di pensioni ed emergono diverse opzioni. Il Presidente dell’INPS Tridico ha confermato l’abolizione di100 ed avanzato la proposta di un nuovo sistema di pensionamento che consiste nel mandare tutti ina 64 anni con una penalizzazione. Una ipotesi che non piace al sindacato della scuola Anief. Il Presidente del sindacato Marcello Pacifico ha spiegato che questa penalizzazione consiste nell’avere per tre anni un assegno legato ai soli contributi versati, quindi di poco più di 600 euro, e solo a 67 anni un assegno misto, che comprende una parte retributiva ed una parte contributiva. “Questo per noi non è giusto – afferma – perché in Europa, anzi nei Paesi OCDE, l’età pensionabile è di 63 anni e viene dato il massimo dell’assegno pensionistico, non il minimo, ancorché per tre anni”. L’Anief chiede all’INPS ...