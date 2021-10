Riciclo carta supera target UE | produzione carta da macero +3 | 2%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) – L’Italia è avanti neldegli imballaggi die cartone, avendo raggiunto per la prima volta e con 15 anni d’anticipo ileuropeo indicato al 2035 dell’85% (tale soglia è statata del 2,35%). Sono state prodotte in Italia 6,8 milioni di tonnellate didanel 2020 dai circa 600 impianti distribuiti sul territorio nazionale, con un aumento del 3,2% rispetto all’anno precedente. Ladidaè stata parzialmente condizionata dal lockdown ed il prezzo ha fluttuato leggermente, per assestarsi poi alla fine di settembre 2021 a 117 euro per tonnellata per la qualità 1.04 e 105 euro per la qualità 1.02. E’ quanto emerge dal ...