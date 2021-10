Raffaella Fico e Sophie fanno lo sciopero della fame con Jo, poi lo interrompono e mangiano di nascosto (Di martedì 19 ottobre 2021) Jo Squillo e lo sciopero della fame al GF Vip 6 La scorsa settimana in occasione della puntata del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo ha annunciato in diretta tv che avrebbe fatto lo sciopero della fame per sensibilizzare sul caso di Chicco Forti. Le coinquiline Raffaella Fico e Sophie Codegoni le hanno fatto i L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 19 ottobre 2021) Jo Squillo e loal GF Vip 6 La scorsa settimana in occasionepuntata del Grande Fratello Vip 6, Jo Squillo ha annunciato in diretta tv che avrebbe fatto loper sensibilizzare sul caso di Chicco Forti. Le coinquilineCodegoni le hanno fatto i L'articolo proviene da KontroKultura.

