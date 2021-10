Proteste contro il Green Pass in Fvg, a Trieste nasce il coordinamento unico (Di martedì 19 ottobre 2021) (Visited 113 times, 113 visits today) Ultime notizie: In Friuli Venezia Giulia 39 nuovi casi di coronavirus e un decesso: il bollettino Mamma e bimba investite da una moto davanti alla scuola di ... Leggi su friulioggi (Di martedì 19 ottobre 2021) (Visited 113 times, 113 visits today) Ultime notizie: In Friuli Venezia Giulia 39 nuovi casi di coronavirus e un decesso: il bollettino Mamma e bimba investite da una moto davanti alla scuola di ...

Advertising

ladyonorato : Anche in Svizzera le proteste contro il #greenpass (che lì comunque non è richiesto per lavorare) non mancano - tg2rai : Il presidente #Mattarella a #Pisa per l'inaugurazione dell'anno accademico, commenta le proteste contro il… - SkyTG24 : Trieste, ancora proteste contro il Green Pass: presidio in piazza Unità d'Italia. FOTO - Salvato27591666 : RT @ladyonorato: Anche in Svizzera le proteste contro il #greenpass (che lì comunque non è richiesto per lavorare) non mancano - Balthus23Air : RT @GianandreaGaian: Uno Stato che usa: - estremisti per delegittimare proteste pacifiche - ricatto economico e coercizione per imporre va… -