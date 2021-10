Prende a pugni un edicolante e spacca la vetrina del negozio

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ha colpito con un pugno il titolare di un'edicola a Pisa al quale aveva chiesto dei giornali per ripararsi dal freddo, e, all'impossibilità di esaudire le sue richieste, è andato in escandescenze ...

La Nazione

Pisa, 19 ottobre 2021 - Ha colpito con un pugno il titolare di un'edicola a Pisa al quale aveva chiesto dei giornali per ripararsi dal freddo, e, all'impossibilità di esaudire le sue richieste, è anda ...Anche il mondo delle arti marziali miste prende le distanze dalle follie di Conor McGregor, che con l'aggressione di Facchinetti sembra aver ...