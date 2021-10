Pio Albergo Trivulzio travolto dalle accuse di Lerner ma per i Pm non ci furono reati

(Di martedì 19 ottobre 2021) Si va nella direzione dell’archiviazione per quanto riguarda gli ospiti del Piomorti con il Covid. Ma non tutti sono convinti di questa strada. Sembra giunta al capolinea l’inchiesta sugli anziani morti con il Covid all’interno del Piodi Milano. La struttura fu travolta dallo scandalo anche in seguito alla denuncia, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Milano, 19 ottobre 2021. "La richiesta di archiviazione per i vertici delTrivulzio non cancella le gravi responsabilità della Regione Lombardia che a marzo del 2020 deliberò di mandare i pazienti Covid nelle RSA e lasciò queste strutture senza adeguate ...Ieri i pm, ovvero l'accusa, ovvero quelli che generalmente sono idolatrati da certi giornali, hanno detto che sulTrivulzio e su tutte le altre morti in tutte le Rsa lombarde non c'è ...Sul Pio Albergo Trivulzio "c'è stata una speculazione indegna, sono stati pubblicati degli articoli assolutamente vergognosi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Matti ...La domanda “di verità e giustizia”, secondo l’associazione, è stata “elusa dalla procura (e non solo)”. La Procura milanese, a quanto si è saputo, ha chiesto l’archiviazione anche per tutti gli altri ...