Pagamenti | nasce ‘Flowe junior' | la carta di debito per i giovanissimi

Milano, 19 ott. (Adnkronos) - "La digitalizzazione ha reso il denaro immateriale, amplificando la possibilità di perdere di vista l'effettivo consumo delle proprie risorse. È per questo motivo che abbiamo ideato la Flowe junior, una carta prepagata sicura, controllata, digitale e attenta alla sostenibilità, utilizzabile dai ragazzi da 12 a 18 anni". Così Ivan Mazzoleni, Ad di Flowe, ha presentato la nuova carta di debito in occasione di un incontro al Phyd hub, a Milano, e dedicato all'educazione finanziaria dei più giovani e al loro rapporto con la tecnologia. Una carta di debito collegata all'app Flowe e accessibile in doppia modalità: dai figli, con un'interfaccia essenziale, limitata alle sole funzionalità disponibili e un limguaggio informale, adatto ai più piccoli; e poi dai genitori, che possono monitorare e gestire le spese dei figli.

