Muro Leccese: incendio di due auto nel parcheggio del supermercato Intervento di vigili del fuoco e carabinieri (Di martedì 19 ottobre 2021) Momenti di paura a Muro Leccese, dove due auto sono andate a fuoco nel parcheggio del supermercato Conad di via Malta. In particolare, è stata una delle due auto parcheggiate all'esterno ad essere avvolta dalle fiamme, con l'incendio che si è propagata su una seconda vettura nelle vicinanze. Panico tra la gente e gli avventori presenti. Immediato l'Intervento dei vigili del fuoco, impegnati a spegnere il rogo e a rimettere in sicurezza l'area. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. (Leccesette.it)

