Morte Raffaele Tiscar: era stato assessore alla casa a Firenze, il cordoglio e il ricordo di Giani (Di martedì 19 ottobre 2021) Raffaele Tiscar, 65 anni, ex deputato Dc, ex assessore a Firenze e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri durante il governo Renzi, ha perso la vita in un incidente stradale nel Comasco L'articolo proviene da Firenze Post.

