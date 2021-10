"Meloni a piazzale Loreto". Il video choc: l'odio in piazza con la Cgil (Di martedì 19 ottobre 2021) Sotto il palco di Landini e del centrosinistra sventolano le bandiere rosse dell'Unione Sovietica, sfilano i marxisti e si intonano inni contro la destra: "Fascisti, carogne, tornate nelle fogne" Leggi su ilgiornale (Di martedì 19 ottobre 2021) Sotto il palco di Landini e del centrosinistra sventolano le bandiere rosse dell'Unione Sovietica, sfilano i marxisti e si intonano inni contro la destra: "Fascisti, carogne, tornate nelle fogne"

Advertising

SesostriIII : @DSantanche Forse non capisce l’italiano? Non dice che vuole la testa di Meloni ma che potrebbe andare a fare una m… - Gianluc37578034 : RT @FabrizioDalCol: 'Meloni a piazzale Loreto'. Il video choc: l'odio in piazza con la Cgil. Sotto il palco di Landini e del centrosinistra… - AdriJuve64 : E NON RIFONDATE IL KGB GIACCHE' CI SIETE? - GCugini : 'Meloni a piazzale Loreto'. Il video choc: l'odio in piazza con la Cgil - FabrizioDalCol : 'Meloni a piazzale Loreto'. Il video choc: l'odio in piazza con la Cgil. Sotto il palco di Landini e del centrosini… -