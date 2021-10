LIVE – Reggiana-Ancona Matelica 1-0 | Serie C 2021 2022 DIRETTA

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA1-0 67? – Ammoniti Cigarini e Tofanari 63? – GOL!IN VANTAGGIO! Sponda ...

ReggianaLIVE : 67' #REGANC 1-0: Ancona Matelica effettua un cambio. Entra Moretti al posto di Del Sole. - ReggianaLIVE : 67' #REGANC 1-0: Ancona Matelica effettua un cambio. Entra Sereni al posto di Faggioli. - ReggianaLIVE : 67' #REGANC 1-0: Cigarini (Reggiana) viene ammonito - TuttoRegia : RT @ReggianaLIVE: 63' #REGANC 1-0: Goal di Zamparo (Reggiana) su assist di Lanini! - ReggianaLIVE : Arriva il gol della Regia! Zamparo! Sponda di testa dell'arciere per Lanini che supera un avversario entra in area… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Reggiana

