Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions,Simone Inzaghi:'Un piacere veder giocare questa Inter': (ANSA) - MILANO, 19 OTT - 'C'è a… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Inter-Sheriff, Inzaghi: 'Mi diverto a veder giocare questa Inter. #Vidal valore aggiunto' - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Inter-Sheriff, Inzaghi: 'Mi diverto a veder giocare questa Inter. #Vidal valore aggiunto' - sportli26181512 : Inzaghi: 'Mi diverto a veder giocare questa Inter. Vidal valore aggiunto': Inzaghi: 'Mi diverto a veder giocare que… - Gazzetta_it : Inter-Sheriff, Inzaghi: 'Mi diverto a veder giocare questa Inter. #Vidal valore aggiunto' -

Ultime Notizie dalla rete : Inzaghi diverto

L'Inter non sbaglia la partita che doveva rilanciarla in Champions League e Simoneva oltre l'importanza dei tre punti. "Sapevamo che era una partita complicata - premette il tecnico - , ma siamo stati squadra e abbiamo creato tantissimo. Devo dire che, nonostante l'ottimo ...Dobbiamo migliorare, ma mia vedere giocare questa squadra ".: "Correa e Calhanoglu non ancora al 100%" " Stiamo recuperando, c'è ancora qualcuno non al 100%, come Correa e Calhanoglu ...Simone Inzaghi si gode i suoi ragazzi e la prima vittoria in Champions League con l'Inter in attesa di recuperare qualche altro giocatore dall'infermeria.MILANO - "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare". Simone Inzaghi è soddisfatto della sua Inter, che dimentica il ko contro la Lazio e centra il primo successo in questa edizione della Champions L ...