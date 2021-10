Inter | De Vrij | «Vittoria fondamentale Ora testa alla Juve»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le parole del difensore dell’Stefan Dedopo ladei nerazzurri sullo Sheriff. Ecco cosa ha detto l’olandese Le parole del difensore dell’Stefan Deai microfoni diTV nel post partita della gara di San Siro contro lo Sheriff. «era come una finale per noi, si è visto che c’era la voglia di vincere e sono contento di averlo fatto. Abbiamo avuto tanti calci piazzati, abbiamo tanti battitori e siamo riusciti a segnare due gol. Ringrazio Dumfries per l’assist, sono contento è stato un momento importante. Ora godiamoci lae poi» L'articolo proviene da Calcio News 24.