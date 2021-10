Il 30% degli italiani non fa alcuna attività fisica

(Di martedì 19 ottobre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Estate da incorniciare per lo sport italiano, con i tanti successi azzurri che hanno fatto emozionare milioni di. Eppure, a ben vedere, nello Stivale non c’è particolare attenzione al movimento e allo sport, anzi: il 30%dichiara di non fare alcun tipo di, un dato in crescita visto che gli “inattivi” prima della pandemia erano il 25% della popolazione.Lockdown e Covid hanno influito anche su chi lo sport lo pratica: solo un quinto(21%) dichiara di fare sport con continuità: un dato poco lusinghiero e che è stato fortemente impattato dalla pandemia: prima dei lockdown, infatti, più di un italiano su quattro (28%) si dedicava in maniera costante ad una disciplina sportiva. Lo rileva ...

Advertising

carlo_thx1138 : @Paolo3_P una rara immagine del prefetto Mori degli anni 30 durante una operazione contro la mafia - RuggioFabrizia : @LucaBizzarri @WindTreOfficial ma vogliamo parlare anche degli addebiti da 0.30 cents o 0.10 per presunti sms? io h… - AboutPharmaHPS : Domani, dalle ore 9.30, la settima edizione degli About Medical Devices. Scopri la sessione plenaria e iscriviti a… - elyste : @matteosalvinimi Ti ricordo che il ministero degli interni e la politica rigorosa sui flussi migratori sono stati 2… - CarloCalenda : @MaxCi65 @pdnetwork Senza proporzionale avrai la riedizione dello scontro degli ultimi 30 anni. Con alleanze che co… -

Ultime Notizie dalla rete : 30% degli

Italpress

Si tratta di un bonus previsto fino algiugno 2022 ma che è già attivo dallo scorso mese di ... nell'eventualità si desideri ad esempio acquistare anche il box o un garage , si può godere...... l'importo massimo che è possibile detrarre è dimila euro , da detrarre dall'IRPEF in dieci ... fino a raggiungere le 5.200 euro totale, ovvero il 65%8 mila euro. Ma ci sono alcune novità per ...BOLOGNA - Estate da incorniciare per lo sport italiano, con i tanti successi azzurri che hanno fatto emozionare milioni di italiani. Eppure, a ben vedere, nello Stivale non c'e' particolare attenzione ...Come pagare il matrimonio: ecco come le coppie finanziano le nozze | Qual è il numero medio di invitati ad un matrimonio?