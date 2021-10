Graduatorie e MAD esaurite | possibile l’interpello per la ricerca di docenti Scarica il modello

(Di martedì 19 ottobre 2021) Al fine di risolvere il perdurante problema della mancata copertura di alcuni posti disponibili e vacanti per l’anno scolastico 2021-2022 per il profilo, anche, dei, facendo riferimento, oltre che al CCNL, anche all’articolo 10 della nota 50 del 3 marzo 2021 con oggetto “Criteri e modalità di interpello e convocazione degli aspiranti”, le scuole, L'articolo .

Advertising

BielliUmberto : RT @BielliUmberto: @orizzontescuola Dove siamo arrivati!! In GPS nessuno chiama,sulle MAD ancor peggio e,ora,le richieste di insegnanti su… - BielliUmberto : @orizzontescuola Dove siamo arrivati!! In GPS nessuno chiama,sulle MAD ancor peggio e,ora,le richieste di insegnant… -

Ultime Notizie dalla rete : Graduatorie MAD

Orizzonte Scuola

...fornita da alcuni sindacati anche i docenti inseriti in GPS possono inviare domandasolo in una ... tuttavia, qualora venga assunto personale iscritto nelledi altra provincia, si ...A seguito di esaurimento delled'Istituto della Provincia di Savona, delledelle Province limitrofe e viciniorie nonché delle, risultano disponibili presso l'...Il MIUR ha reso ufficiale la nota ministeriale che consente lo sblocco delle convocazioni da messa a disposizione dei docenti, anche se presenti nelle graduatorie GPS o se hanno inviato mad in più pro ...Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2021/22, ecco dove si stanno cercando docenti (aggiornamento al 17 ottobre).