Gf Vip 6 | Sophie Codegoni stanca dei comportamenti contradditori di Gianmaria Antinolfi | lui chiede aiuto a Soleil Sorge

Leggi su isaechia

(Di martedì 19 ottobre 2021)non è affatto convinta degli atteggiamenti e del modo di fare di. Dopo la puntata, lo ha rimproverato in particolare per il comportamento che ha ancora con, lavorrebbe che ci fosse un distacco maggiore tra i due: A me sembrano scene che sono un mix tra un film comico e un film horror: trovarmi con la tua ex sul divano. Tu parli con la tua ex, che aveva ragione sulla tua ex, accanto alla ragazza che ti piace. Per me è follia. È quello che fai che importa, non quello che dici. Successivamente l’imprenditore napoletano decide di parlare con lae le spiega di non aver gradito la sua intromissione durante il blocco della puntata dedicato a lui ee che inoltre non ...