Gargano | mafia | 22 condannati | pene complessive per oltre due secoli di reclusione Sentenza di primo grado | a vario titolo

(Di martedì 19 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso da procura della Repubblica di Bari e carabinieri: Oggi, nella tarda mattinata, a Bitonto, nell’aula bunker, il Tribunale di Bari, in, ha sentenziato la condanna – a– di 22 imputati, molti dei quali arrestati, nel mese di Ottobre del 2019, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia a seguito della maxi operazione convenzionalmente denominata “Neve di Marzo”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antidi Bari. Sono state comminatedetentive per complessivi quasi 200 anni, che hanno colpito “capi” e “gregari” facenti parti di gruppi criminali operanti nel territorio della città di Vieste (FG) e non solo. Tra ifigura RADUANO Marco, con una pena di 3 anni e 4 mesi di ...

NoiNotizie : Gargano (#Foggia), mafia: 22 condannati, pene complessive per oltre due secoli di reclusione -

Ultime Notizie dalla rete : Gargano mafia

Noi Notizie

...con un taglio su una mano e i vestiti sporchi e lui stesso cede dichiarando di aver ucciso... [3] Coinvolgimento nell'inchiestaCapitale Il 3 dicembre 2014 è arrestato nell'ambito dell'...I contenuti delle dichiarazioni di Giovanni Ferrante sono raccontati in un articolo di Virgilio Fagone e Leopoldosul Giornale di Sicilia in edicola.A Bitonto, nell’aula bunker, il Tribunale di Bari, in primo grado, ha sentenziato la condanna – a vario titolo - di 22 imputati, molti dei quali arrestati nella maxi operazione dei carabinieri "Neve d ...Ventidue i presunti capi e gregari della mafia viestana alla sbarra per associazione a delinquere per il traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal metodo mafioso e dall'uso di armi. È la prima ...