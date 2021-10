ERG entra nel nuovo MIB ESG Index di Borsa Italiana

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Tele) – ERGnelMIB ESG, il primo indice ESG (Environmental, Social and Governance) dedicato alle 40 più importanti emittenti italiane quotate che si distinguono per le migliori pratiche nell’ambito della sostenibilità. Ilindice combina la misurazione della performance economica con valutazioni ESG, in linea con i principi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite secondo i criteri stabiliti da Vigeo Eiris. L’inserimento nell’indice MIB ESG rappresenta un ulteriore riconoscimento all’impegno di ERG nel percorso di energy transition in cui è stata pioniera e del suo business model sempre più orientato verso lo sviluppo sostenibile che pone l’ESG al centro della propria strategia.L’inserimento nel MIB ESGsi aggiunge alla precedente inclusione di ...

