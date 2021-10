Elezioni a Roma e Milano | può non aver vinto nessuno?

Advertising

sebmes : Ha ragione @enricoletta quando dice «abbiamo stravinto ma non dobbiamo montarci la testa, sono elezioni amministrat… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, per Michetti l’esito è “laconico”: ma nessuno capisce cosa voglia dire. E sui social c’è chi ironizz… - simonettatomass : Elezioni Lazio, il centrodestra perde anche le roccheforti Cisterna e Bracciano - goffredomaria : @max_shining -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Roma

23 febbraio 2013. Piazza San Giovanni,. Mentre a Palazzo Chigi c'è Mario Monti, sotto la basilica, nella piazza del primo di maggio, c'... Il giorno dopo, allepolitiche, il non - partito ......o per quello di centrodestra Enrico Michetti (nella foto di copertina) in questo turno di... Stando al caso dil'affluenza è sì più bassa di otto punti rispetto al 2016 ma ai Parioli vota ...Conte dice che a Roma e a Torino M5s andrà all’opposizione ... un malcelato attivismo di scouting in vista delle prossime elezioni, reclutamento nella società civile che ovviamente restringerebbe ...Roma, 19 ott – 'Campo largo' del centrosinistra? "Non ci dobbiamo nascondere dietro dei politicismi, queste elezioni ci dicono che hanno vinto delle proposte di buon senso, il sostegno al governo Drag ...