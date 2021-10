Drogba nominato ' Ambasciatore buona volontà' Oms

(Di martedì 19 ottobre 2021) Didier, leggenda del calcio mondiale, è statodi' dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per lo sport e la salute. L'ex calciatore sosterrà l'...

Didier, leggenda del calcio mondiale, è stato'Ambasciatore di buona volontà' dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per lo sport e la salute. L'ex calciatore sosterrà l'agenzia ...