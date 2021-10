Confermato il cast dei professori e il mitico preside Bosisio (Di martedì 19 ottobre 2021) Anche per Il Collegio 6 – al via i 26 ottobre in prima serata su Rai 2 – i ragazzi hanno abbandonato tecnologia e cellulari, immaginate quanto può essere difficile farlo per un adolescente di oggi. Lontano dalle comodità di casa saranno teletrasportati in un istituto scolastico ambientato nel 1977. Il Collegio 6: tutti gli alunni e i professori guarda le foto Dove non si scherza: ci sono regole rigide sugli orari, sull’abbigliamento, anche il cibo è diverso da quello che trovano abitualmente sulla tavola di casa. E dove nemmeno i prof hanno tanta voglia di giocare: chi esagera va ... Leggi su iodonna (Di martedì 19 ottobre 2021) Anche per Il Collegio 6 – al via i 26 ottobre in prima serata su Rai 2 – i ragazzi hanno abbandonato tecnologia e cellulari, immaginate quanto può essere difficile farlo per un adolescente di oggi. Lontano dalle comodità di casa saranno teletrasportati in un istituto scolastico ambientato nel 1977. Il Collegio 6: tutti gli alunni e iguarda le foto Dove non si scherza: ci sono regole rigide sugli orari, sull’abbigliamento, anche il cibo è diverso da quello che trovano abitualmente sulla tavola di casa. E dove nemmeno i prof hanno tanta voglia di giocare: chi esagera va ...

Advertising

lucidepp : @hargoIden tranquilla?? lo hanno confermato alcuni giornalisti(?) e sarà presente nelle scene post credit quindi gli… - delicate_louie : Comunque non ce la fate a ragionare per un secondo, sto film esce a novembre harry avrebbe girato piú di un anno fa… - NicoloC__ : Milly ha confermato di aver invitato Alessia Marcuzzi per far parte del CAST di #BallandoConLeStelle però poi non s… - idrobolat : @iamyanchor Ma come il set non l'hanno mai smontato? Aahahah mi sento male! Però magari sta parlando per se stesso,… - Il_Paradroide : RT @HDblog: Hellraiser: confermato il cast per il ritorno della serie horror -

Ultime Notizie dalla rete : Confermato cast Disney ha rimandato Indiana Jones 5 ... il regista James Mangold ha confermato durante l'estate che l'attore stava continuando a girare delle scene. Non si sa quanto tempo dovrà passare prima che Indiana Jones 5 sia ultimato, ma il cast e ...

Grande Fratello Vip, nuovi Concorrenti pronti ad entrare in gioco: ecco chi sono GF Vip, arrivano nuovi concorrenti! Alfonso Signorini ha selezionato un cast decisamente variegato ... Deianira Marzano, inoltre, ha confermato i sospetti sul papabile ingresso del fidanzato di ...

Indiana Jones 5, data di uscita, cast, trama e tutto quello che devi sapere Fortementein.com ... il regista James Mangold hadurante l'estate che l'attore stava continuando a girare delle scene. Non si sa quanto tempo dovrà passare prima che Indiana Jones 5 sia ultimato, ma ile ...GF Vip, arrivano nuovi concorrenti! Alfonso Signorini ha selezionato undecisamente variegato ... Deianira Marzano, inoltre, hai sospetti sul papabile ingresso del fidanzato di ...