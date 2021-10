Champions,Simone Inzaghi:'Un piacere veder giocare questa Inter' (Di martedì 19 ottobre 2021) "C'è ancora lavoro da fare, ma questa squadra è un piacere vederla. Dobbiamo migliorare, però mi diverto a vedere giocare questa squadra. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare". Lo ha detto il ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 19 ottobre 2021) "C'è ancora lavoro da fare, masquadra è unla. Dobbiamo migliorare, però mi diverto asquadra. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare". Lo ha detto il ...

Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Champions,Simone Inzaghi:'Un piacere veder giocare questa Inter': (ANSA) - MILANO, 19 OTT - 'C'è a… - interclubpavia : Champions,Simone Inzaghi:'Un piacere veder giocare questa Inter' - salines_simone : Rt se la tua squadra ha fatto punti in Champions League - BMedju : RT @na2_de: @SimoneCristao Sì vabbè Simone, non saper fare due passaggi di fila in Champions è grave però. Stop. Tacere stasera è meglio. 2… - na2_de : @SimoneCristao Sì vabbè Simone, non saper fare due passaggi di fila in Champions è grave però. Stop. Tacere stasera… -