Champions | Inter vittoriosa con lo Sherif 3-1 Milan battuto a Oporto 1-0

Prima vittoria per l'Inter in Champions League, un 3-1 a San Siro con lo Sheriff Tiraspol, finora dominatore del girone D. Avanti con Dzeko, i nerazzurri sono stati raggiunti su punizione da Thill ma hanno poi raddoppiato con Vidal e trovato la terza rete con De Vrij. Il Milan, impegnato a Oporto, ha perso 1-0 con i padroni di casa per un gol di Diaz al 20' della ripresa. Una sconfitta che lascia poche speranze per il passaggio del turno ai rossoneri, ultimi a 0 punti L'articolo proviene da Firenze Post.

