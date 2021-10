Champions, Inter-Sheriff 3-1: Inzaghi in corsa per gli ottavi (Di martedì 19 ottobre 2021) L’Inter batte lo Sheriff 3-1 nella terza giornata del Gruppo D di Champions League e si rilancia verso gli ottavi di finale. I nerazzurri di Inzaghi centrano il primo successo nel torneo e salgono a 4 punti in classifica, a 2 lunghezze dallo Sheriff e dal Real Madrid, che sale a quota 6 dopo il rotondo successo per 5-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk. L’Inter sblocca il risultato al 34? con Dzeko, a segno con un perfetto sinistro al volo su corner deviato di testa da Vidal. La serata nerazzurra si complica al 53?. Thill calcia una punizione da 20 metri abbondanti, Handanovic tocca ma non respinge: 1-1. L’equilibrio dura pochi minuti, perché al 58? l’Inter rimette la freccia. Inserimento di Vidal, innescato da Dzeko. Il cileno conclude con precisione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 19 ottobre 2021) L’batte lo3-1 nella terza giornata del Gruppo D diLeague e si rilancia verso glidi finale. I nerazzurri dicentrano il primo successo nel torneo e salgono a 4 punti in classifica, a 2 lunghezze dalloe dal Real Madrid, che sale a quota 6 dopo il rotondo successo per 5-0 sul campo dello Shakhtar Donetsk. L’sblocca il risultato al 34? con Dzeko, a segno con un perfetto sinistro al volo su corner deviato di testa da Vidal. La serata nerazzurra si complica al 53?. Thill calcia una punizione da 20 metri abbondanti, Handanovic tocca ma non respinge: 1-1. L’equilibrio dura pochi minuti, perché al 58? l’rimette la freccia. Inserimento di Vidal, innescato da Dzeko. Il cileno conclude con precisione ...

